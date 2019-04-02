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Палеонтологи раскопали в США «братскую могилу» динозавров

Американский исследователь раскопал в Северной Дакоте одно из крупнейших захоронений, содержащих останки динозавров. По оценкам экспертов, все древние существа, погребенные в своеобразной «братской могиле» погибли одновременно и практически мгновенно, за считанные минуты.
Палеонтологи раскопали в США «братскую могилу» динозавров

Палеонтолог Роберт Де Пальма вел раскопки в Северной Дакоте с 2013 года, и, наконец, добился самого настоящего успеха: он обнаружил огромную могилу динозавров. По словам исследователя, она образовалась 66 миллионов лет назад, то есть в конце мелового периода.

В те древние времена территория современных Соединенных Штатов Америки служила местом обитания для множества различных живых существ. Однако в определенный момент на участок в соседней Мексике упал гигантский метеорит, получивший научное название Chicxulub.

Удар космического тела о поверхность Земли был такой силы, что все живое в радиусе многих километров от эпицентра погибло практически за несколько часов. Затем последовало землетрясение магнитудой 10-11 баллов. В результате возникла «братская могила», в которой достаточно хорошо сохранились останки ископаемых животных.

Палеонтологи раскопали в США «братскую могилу» динозавров

По словам автора исследования, уникальность его открытия заключается в том, что в мире больше не обнаружено ни одного подобного массового захоронения древних организмов, относящегося к пограничной эпохе конца мелового периода.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:39

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