«Шантарам» на сцене: В Сети появились новые слухи о поцелуе Ольги Бузовой и Леши Свика
В Сети появились новые слухи касательно недавнего выступления Ольги Бузовой, во время которого звезда поцеловалась с певцом Лешей Свиком. Фанаты тут же обрадовались за кумира, думая, что у нее наконец-то наладилась личная жизнь.
В некоторых изданиях появились сведения, якобы полученные из окружения Леши Свика. Инсайдеры рассказали, что певец любит встречаться с красивыми девушками, но не готов пока к серьезным отношениям. Якобы певец недавно расстался с девушкой, так как у нее есть ребенок, а создавать семью он пока не хочет.
Также в Сети пишут, что после поцелуя на сцене Ольга Бузова и Леша Свик вместе отправились в гримерку, где продолжили общение.
В некоторых изданиях появились сведения, якобы полученные из окружения Леши Свика. Инсайдеры рассказали, что певец любит встречаться с красивыми девушками, но не готов пока к серьезным отношениям. Якобы певец недавно расстался с девушкой, так как у нее есть ребенок, а создавать семью он пока не хочет.
Также в Сети пишут, что после поцелуя на сцене Ольга Бузова и Леша Свик вместе отправились в гримерку, где продолжили общение.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 07:00