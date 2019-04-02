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Новая девушка Евгения Ромашова Виктория Алонова показала нижнее белье в первом же эфире "Дома-2"

На проекте "Дом-2" в последнее время изменились некоторые правила. После прихода в Периметр Виктории Алоновой ее сразу же заселили вместе с Евгением Ромашовым, девушка не растерялась и тут же показала нижнее белье.
Новая девушка Евгения Ромашова Виктория Алонова показала нижнее белье в первом же эфире "Дома-2"

Евгений Ромашев общался с Викторией Алоновой долгое время, обещая, что дождется ее на проекте. Однако приходом новой избранницы на "Дом-2" участник реалити оказался не совсем доволен, ведь уже начал строить отношения с другой.

Несмотря на происходящее, Евгения Ромашева все же заселили в одну комнату с девушкой, где она, прикрепляя микрофон к телу, показала нижнее белье. Участник "Дома-2", как и телезрители, оказался шокирован таким поведением новой звезды реалити.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 06:45

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