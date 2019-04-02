АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Фанаты Ольги Бузовой заклевали сестру Анастасии Костенко за платье ценой в 1500 рублей

Недавно Дмитрий Тарасов организовал в Москве праздник по случаю дня рождения его супруги Анастасии Тарасовой. Поклонники Ольги Бузовой тут же раскритиковали не только само событие, но и наряды приглашенных на него родственников.
Фанаты Ольги Бузовой заклевали сестру Анастасии Костенко за платье ценой в 1500 рублей

Так, по словам фанатов поющей телеведущей, Анастасия Костенко не слишком ответственно подошла к подготовке праздника. На вечер она пришла в платье в пол с оголенной спиной. Якобы Ольга Бузова всегда все тщательно подготавливала, продумывая до мелочей. На праздник, по словам фанатов, Тарасов тогда тратился больше, чем сейчас.

Заметили поклонники и то, что двоюродная сестра именинницы одела наряд стоимостью 1500 рублей. Именно в нем когда-то предстала супруга Дмитрия Тарасова, когда они впервые вышли в свет вместе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 06:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джери Хорнер опровергла заявление Мел
Археологи обнаружили в шотландской
Валерий Леонтьев опубликовал архивное
В Индии воссоздали два древних сада
«Шантарам» на сцене: В Сети появились
Конспирологи: Закупка Пентагоном
Новая девушка Евгения Ромашова Виктория
Археологи обнаружили в Египте
Фанаты Ольги Бузовой заклевали сестру
Назван напиток, который облегчает
Представители «ВКонтакте» опровергли
Названы типичные симптомы
Учёные предложили лечить депрессию,
Медики сообщили, кому противопоказаны
Минюсту РФ предложили разрешить
Застрявшие в лифте грузины спели хором
Алдонин пресек провокацию Малахова об
Дарья Мельникова пожаловалась в
"Раздвигали ноги перед всеми подряд":
Марина Тристановна Абрамсон объяснила
Алексей Воробьев решил пофлиртовать с
Лариса Гузеева похвасталась отдыхом на
Наргиз Закирова поделилась
Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана
Мать Анастасии не благословила брак
Джейн Сеймур едва не лишилась дома
Кирилл Сафонов после сообщений о
Вера Полозкова призвала молодых людей
Названы 7 процедур, которые нужно
Екатерина Варнава в честь дня рождения
Просмотреть все новости