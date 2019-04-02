Фанаты Ольги Бузовой заклевали сестру Анастасии Костенко за платье ценой в 1500 рублей

Так, по словам фанатов поющей телеведущей, Анастасия Костенко не слишком ответственно подошла к подготовке праздника. На вечер она пришла в платье в пол с оголенной спиной. Якобы Ольга Бузова всегда все тщательно подготавливала, продумывая до мелочей. На праздник, по словам фанатов, Тарасов тогда тратился больше, чем сейчас.Заметили поклонники и то, что двоюродная сестра именинницы одела наряд стоимостью 1500 рублей. Именно в нем когда-то предстала супруга Дмитрия Тарасова, когда они впервые вышли в свет вместе.