"Раздвигали ноги перед всеми подряд": Ольга Рапунцель упрекнула раскритиковавших ее поклонниц в прошлых грехах





На своей странице в Instagram Ольга Рапунцель не выдержала волны критики со стороны поклонниц и начала отвечать на их оскорбления. Девушку не раз упрекали в том, что она раздевалась на камеру, а также вела, по словам фанатов, неподобающий образ жизни.Ольга Рапунцель ответила, что такие девушки как правило тоже вели аморальную жизнь, "раздвигали ноги перед каждым", просто делали это не на камеру. Однако звезду тут же в очередной раз раскритиковали за то, что "поливая грязью других, отмыться от нее не получится".