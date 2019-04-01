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Марина Тристановна Абрамсон объяснила причины своего расставания с Андреем Ковалевским

Мать Таты Абрамсон Марина Тристановна продолжает обсуждать свое расставание с женихом Андреем Ковалевским. По словам звезды, бывшему избраннику все не нравилось, он жаловался, что даже в постели она все делала не так.
Марина Тристановна Абрамсон объяснила причины своего расставания с Андреем Ковалевским

Марина Тристановна Абромсон заявила, что просто не выдержала постоянных упреков. Звезда добавила, что на экране Андрей Ковалевский был одним, в жизни же он совершенно другой человек. Бывший возлюбленный то и дело жаловался, что звезда все делает не так.

Марина Тристановна Абрамсон в одном из интервью добавила, что даже в постели никак не могла угодить мужчине, такого у нее раньше не бывало. Теперь звезда намерена отправиться на одно из реалити-шоу, чтобы подробно рассказать о провальных отношениях.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:28

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