Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь
Актёр кино и театра Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах его жены, певицы Александры Савельевой, попросил общественность не вторгаться в его личную жизнь. В Instagram-посте артист предложил фолловерам поразмышлять на философскую тему.
Актёр также отметил, что ему понравилось выражение «Догнать и причинить добро», и он предложил фолловерам поразмышлять над ним.
Слухи о том, что жена артиста беременна, появились в минувшем году, а на прошлой неделе в Сеть просочилась информация, будто она родила первенца, причём раньше срока, а потому певицу якобы положили в реанимационное отделение перинатального центра.
Тем не менее, пара до сих пор не подтвердила сведения о появлении у них на свет ребёнка.
«Как вы относитесь к личным границам? – задал вопрос Кирилл Сафонов своим Instagram-подписчикам. – Считаете ли вы благие намерения дающими право на вторжение в жизнь человека?»
Актёр также отметил, что ему понравилось выражение «Догнать и причинить добро», и он предложил фолловерам поразмышлять над ним.
«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Слухи о том, что жена артиста беременна, появились в минувшем году, а на прошлой неделе в Сеть просочилась информация, будто она родила первенца, причём раньше срока, а потому певицу якобы положили в реанимационное отделение перинатального центра.
Тем не менее, пара до сих пор не подтвердила сведения о появлении у них на свет ребёнка.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:11