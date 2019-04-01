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Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь

Актёр кино и театра Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах его жены, певицы Александры Савельевой, попросил общественность не вторгаться в его личную жизнь. В Instagram-посте артист предложил фолловерам поразмышлять на философскую тему.
Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь

«Как вы относитесь к личным границам? – задал вопрос Кирилл Сафонов своим Instagram-подписчикам. – Считаете ли вы благие намерения дающими право на вторжение в жизнь человека?»

Актёр также отметил, что ему понравилось выражение «Догнать и причинить добро», и он предложил фолловерам поразмышлять над ним.

«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.

Слухи о том, что жена артиста беременна, появились в минувшем году, а на прошлой неделе в Сеть просочилась информация, будто она родила первенца, причём раньше срока, а потому певицу якобы положили в реанимационное отделение перинатального центра.

Тем не менее, пара до сих пор не подтвердила сведения о появлении у них на свет ребёнка.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:11

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