Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь

«Как вы относитесь к личным границам? – задал вопрос Кирилл Сафонов своим Instagram-подписчикам. – Считаете ли вы благие намерения дающими право на вторжение в жизнь человека?»



«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.



Актёр также отметил, что ему понравилось выражение, и он предложил фолловерам поразмышлять над ним.Слухи о том, что жена артиста беременна, появились в минувшем году, а на прошлой неделе в Сеть просочилась информация, будто она родила первенца, причём раньше срока, а потому певицу якобы положили в реанимационное отделение перинатального центра.Тем не менее, пара до сих пор не подтвердила сведения о появлении у них на свет ребёнка.