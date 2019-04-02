Nissan Qashqai вышел на рынок Российской Федерации





Со слов пресс-секретаря компании Nissan, на рынке Российской Федерации новый модельный ряд доступен в 10 вариантах сборки и в 30 исполнениях. Стоимость стандартной комплектации составляет 1 миллион 290 тысяч рублей. В нее входит подогрев двух передний сидений, кондиционер, круиз контроль и обогрев лобового стекла.Под капотом у Nissan Qashqai разместился четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра и отдачей в 144 лошадиные силы. Также, специально для российского покупателя, разработчики усилили звукоизоляцию, перенастроили подвеску и улучшили работу вариатора.