Ученые выяснили как человеческий мозг борется с преследующими воспоминаниями и страхами





Специалисты удивились, когда обнаружили, что мозговые клетки, подавляющие воспоминания страха, прячутся в гиппокампе. Раньше за это отвечала мозжечковая миндалина.Эксперты утверждают, что благодаря этому открытию возможно появление новых рекомендаций, касающихся способов лечения тревоги, различных фобий, а также посттравматического стрессового расстройства.Последние опыты показали, что гиппокамп играет не последнюю роль в контекстуализации страха, связывая неприятные воспоминания с местом, где они происходили. Более того, он отвечает за многие аспекты пространственной навигации и памяти.Исследователи отметили, что в проведенных экспериментах они смогли искусственно активировать страх и заглушить воспоминания с помощью инструмента, который называется optogenetics. Это средство отвечает за активацию и деактивацию вымирающих нейронов.Во время эксперимента мышей поместили в коробку и попытались вызвать у них страх путем легкого шока. Грызуны испугались только тогда, когда произошло повторное воздействие без шока и у них сформировались воспоминания о «вымирании».