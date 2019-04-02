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Ученые выяснили как человеческий мозг борется с преследующими воспоминаниями и страхами

Ученые из Техасского университета в Остине заявили, что смогли понять, каким образом мозг ведет борьбу с воспоминаниями и страхами, которые преследуют человека. На официальном сайте Nature Neuroscience опубликованы подробности научного исследования.

Ученые выяснили как человеческий мозг борется с преследующими воспоминаниями и страхами

Специалисты удивились, когда обнаружили, что мозговые клетки, подавляющие воспоминания страха, прячутся в гиппокампе. Раньше за это отвечала мозжечковая миндалина.

Эксперты утверждают, что благодаря этому открытию возможно появление новых рекомендаций, касающихся способов лечения тревоги, различных фобий, а также посттравматического стрессового расстройства.

Последние опыты показали, что гиппокамп играет не последнюю роль в контекстуализации страха, связывая неприятные воспоминания с местом, где они происходили. Более того, он отвечает за многие аспекты пространственной навигации и памяти.

Исследователи отметили, что в проведенных экспериментах они смогли искусственно активировать страх и заглушить воспоминания с помощью инструмента, который называется optogenetics. Это средство отвечает за активацию и деактивацию вымирающих нейронов.

Во время эксперимента мышей поместили в коробку и попытались вызвать у них страх путем легкого шока. Грызуны испугались только тогда, когда произошло повторное воздействие без шока и у них сформировались воспоминания о «вымирании».



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:30

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