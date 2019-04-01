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Дарья Мельникова пожаловалась в Instagram на вирус, испортивший её отпуск в Грузии

Актриса Дарья Мельникова пожаловалась в соцсети Instagram на вирус, испортивший её семейный отпуск в Грузии. Из-за внезапной болезни артистке и её двум детям пришлось провести отдых в съёмной квартире, принимая антибиотики.
Дарья Мельникова пожаловалась в Instagram на вирус, испортивший её отпуск в Грузии

На своей странице в Instagram Дарья Мельникова написала, что из-за вируса, подхваченного, скорее всего, ещё в России, её последний отпуск оказался для неё самым необычным, ведь она могла наслаждаться красотами центра Тбилиси лишь из окна. «Похвалила» исполнительница роли Жени Васнецовой в телесериале «Папины дочки» и «местные» лекарства, отметив: таких на родине она ещё не принимала.

В общем, Дарья Мельникова попыталась сделать свой Instagram-пост позитивным, но поклонники уловили нотки грусти в её словах. В комментариях фолловеры постарались поддержать своего кумира, подчеркнув: самое важное – это то, что знаменитость и её дети уже здоровы.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:00

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