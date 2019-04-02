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Mitsubishi планирует выпустить 9-местный Outlander

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors Corporation выпустить новое 9-местное авто Outlander. Об этом сообщила пресс-служба производителя.
Mitsubishi планирует выпустить 9-местный Outlander

Стало известно, что Mitsubishi Motors Corporation занимается разработкой 9-местного автомобиля Outlander. Вместо третьего ряда сидений, как у 7-местных машин, стоят по два кресла по бокам друг напротив друга. Конечная посадочная формула новинки 2+3+4. Собирать новую версию производитель намерен на калужском заводе «ПСМА Рус».

Информации о характеристиках 9-местного «Аутлэндера» нет. Возможно, что это окажется обычной шуткой в честь Дня дурака. Относительно стандартной 5-местной версии кроссовера, в Российской Федерации Mitsubishi Outlander доступен к покупке от 1 429 000 рублей.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:00

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