Mitsubishi планирует выпустить 9-местный Outlander





Стало известно, что Mitsubishi Motors Corporation занимается разработкой 9-местного автомобиля Outlander. Вместо третьего ряда сидений, как у 7-местных машин, стоят по два кресла по бокам друг напротив друга. Конечная посадочная формула новинки 2+3+4. Собирать новую версию производитель намерен на калужском заводе «ПСМА Рус».Информации о характеристиках 9-местного «Аутлэндера» нет. Возможно, что это окажется обычной шуткой в честь Дня дурака. Относительно стандартной 5-местной версии кроссовера, в Российской Федерации Mitsubishi Outlander доступен к покупке от 1 429 000 рублей.