Алексей Воробьев решил пофлиртовать с подписчицами

Певец представил свое фото, где он запечатлен с гитарой среди пустыни, и поинтересовался, не хотелось бы кому-то провести так ночь – с инструментами, звуком, закатом и мечтой о бесконечном вечере. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые поклонницы сразу же заявили, что не прочь оказать с Воробьевым в романтическом месте.Часть фолловеров раскритиковала знаменитость за откровенный флирт в микроблоге. Многие посчитали, что певец решил заигрывать с девушками ради лайков, и упрекнули в желании пропиариться за счет авантюрных публикаций.