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Алексей Воробьев решил пофлиртовать с подписчицами

Алексей Воробьев опубликовал в Instagram-аккаунте неоднозначный пост, решив открыто заигрывать с подписчицами. Знаменитость получил порцию критики за желание пофлиртовать с девушками «ради лайков».
Алексей Воробьев решил пофлиртовать с подписчицами

Певец представил свое фото, где он запечатлен с гитарой среди пустыни, и поинтересовался, не хотелось бы кому-то провести так ночь – с инструментами, звуком, закатом и мечтой о бесконечном вечере. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые поклонницы сразу же заявили, что не прочь оказать с Воробьевым в романтическом месте.

Часть фолловеров раскритиковала знаменитость за откровенный флирт в микроблоге. Многие посчитали, что певец решил заигрывать с девушками ради лайков, и упрекнули в желании пропиариться за счет авантюрных публикаций.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:00

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