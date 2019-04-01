Алексей Воробьев решил пофлиртовать с подписчицами
Алексей Воробьев опубликовал в Instagram-аккаунте неоднозначный пост, решив открыто заигрывать с подписчицами. Знаменитость получил порцию критики за желание пофлиртовать с девушками «ради лайков».
Певец представил свое фото, где он запечатлен с гитарой среди пустыни, и поинтересовался, не хотелось бы кому-то провести так ночь – с инструментами, звуком, закатом и мечтой о бесконечном вечере. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые поклонницы сразу же заявили, что не прочь оказать с Воробьевым в романтическом месте.
Часть фолловеров раскритиковала знаменитость за откровенный флирт в микроблоге. Многие посчитали, что певец решил заигрывать с девушками ради лайков, и упрекнули в желании пропиариться за счет авантюрных публикаций.
Певец представил свое фото, где он запечатлен с гитарой среди пустыни, и поинтересовался, не хотелось бы кому-то провести так ночь – с инструментами, звуком, закатом и мечтой о бесконечном вечере. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые поклонницы сразу же заявили, что не прочь оказать с Воробьевым в романтическом месте.
Часть фолловеров раскритиковала знаменитость за откровенный флирт в микроблоге. Многие посчитали, что певец решил заигрывать с девушками ради лайков, и упрекнули в желании пропиариться за счет авантюрных публикаций.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:00