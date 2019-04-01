Ольгу Жарикову заподозрили в беременности из-за скорой свадьбы

Ольга Жарикова на проекте "Дом-2" строила отношения с Александром Гобозовым. Молодые люди даже вместе ушли за Периметр, однако наладить личную жизнь им так и не удалось. Тем не менее, в одиночестве бывшие участники реалити тоже не остались, сейчас они планируют свадьбу с новыми избранниками.Поклонники тут же заподозрили, что такая спешка неспроста. Так, многие полагают, Александр Гобозов просто не выносит одиночества, а Ольга Жарикова, скорее всего, поправилась. В последнее время брюнетка публикует снимки в таких нарядах, где не заметно живота, или в соответствующих позах. Теперь фанаты в ожидании, когда их кумир признается, что для спешки в организации свадьбы есть банальная причина.