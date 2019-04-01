Александра Гозиас стала покорной ради своего мужчины

Александра Гозиас была на проекте "Дом-2" недолго, однако участники успели понять, что у девушки сложный характер. Поклонники то и дело упрекали девушку в том, что она нахалка, и просили быть милее. Тем не менее, после ухода с проекта Гозиас переехала в Калининград, где нашла возлюбленного и готовится к свадьбе.На своей странице в Instagram Александра Гозиас написала, что не видит ничего плохого, когда девушка целует мужчине руки, полностью ему отдается и прогибается в нужные моменты. Сейчас девушка воспитывает дочь от первого брака с Ильей Кротковым, однако пока неизвестно, возьмет ли она ее в новую семью, ведь во время пребывания Гозиас в Периметре воспитанием ребенка занималась бабушка.