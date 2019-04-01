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Александра Гозиас стала покорной ради своего мужчины

Александра Гозиас после ухода с проекта "Дом-2" смогла найти достойного мужчину, ради которого решила полностью изменить свой характер. Теперь звезда готова "прогибаться" под избранника, чтобы сделать ему приятно.
Александра Гозиас стала покорной ради своего мужчины

Александра Гозиас была на проекте "Дом-2" недолго, однако участники успели понять, что у девушки сложный характер. Поклонники то и дело упрекали девушку в том, что она нахалка, и просили быть милее. Тем не менее, после ухода с проекта Гозиас переехала в Калининград, где нашла возлюбленного и готовится к свадьбе.

На своей странице в Instagram Александра Гозиас написала, что не видит ничего плохого, когда девушка целует мужчине руки, полностью ему отдается и прогибается в нужные моменты. Сейчас девушка воспитывает дочь от первого брака с Ильей Кротковым, однако пока неизвестно, возьмет ли она ее в новую семью, ведь во время пребывания Гозиас в Периметре воспитанием ребенка занималась бабушка.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:33

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