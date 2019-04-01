Александра Гозиас стала покорной ради своего мужчины
Александра Гозиас после ухода с проекта "Дом-2" смогла найти достойного мужчину, ради которого решила полностью изменить свой характер. Теперь звезда готова "прогибаться" под избранника, чтобы сделать ему приятно.
Александра Гозиас была на проекте "Дом-2" недолго, однако участники успели понять, что у девушки сложный характер. Поклонники то и дело упрекали девушку в том, что она нахалка, и просили быть милее. Тем не менее, после ухода с проекта Гозиас переехала в Калининград, где нашла возлюбленного и готовится к свадьбе.
На своей странице в Instagram Александра Гозиас написала, что не видит ничего плохого, когда девушка целует мужчине руки, полностью ему отдается и прогибается в нужные моменты. Сейчас девушка воспитывает дочь от первого брака с Ильей Кротковым, однако пока неизвестно, возьмет ли она ее в новую семью, ведь во время пребывания Гозиас в Периметре воспитанием ребенка занималась бабушка.
Александра Гозиас была на проекте "Дом-2" недолго, однако участники успели понять, что у девушки сложный характер. Поклонники то и дело упрекали девушку в том, что она нахалка, и просили быть милее. Тем не менее, после ухода с проекта Гозиас переехала в Калининград, где нашла возлюбленного и готовится к свадьбе.
На своей странице в Instagram Александра Гозиас написала, что не видит ничего плохого, когда девушка целует мужчине руки, полностью ему отдается и прогибается в нужные моменты. Сейчас девушка воспитывает дочь от первого брака с Ильей Кротковым, однако пока неизвестно, возьмет ли она ее в новую семью, ведь во время пребывания Гозиас в Периметре воспитанием ребенка занималась бабушка.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:33