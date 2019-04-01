Наргиз Закирова поделилась воспоминаниями о сложном периоде жизни
Наргиз Закирова в сотрудничестве с Максимом Фадеевым готовит к выпуску новый альбом с несколькими англоязычными композициями. Певица рассказала, как очутилась на «волосок» от смерти, и вспомнила слова врача, что следующий раз ей уже не смогут помочь.
Это случилось, когда артистка проживала в США. Звезда вела не совсем приличный способ жизни и однажды неожиданно для себя очнулась в больнице. Закирова увидела перед собой врача, объяснившего, что она около семи часов пребывала в беспамятстве и ее еле вытащили с «того света». В следующий раз, отметил медик, им не удастся ее спасти.
После этого случая певица пересмотрела жизненные принципы, побрила голову наголо. В интервью для телеканала «Дождь» артистка отметила, что в ее новый альбом войдут англоязычные песни, а над их текстами уже работает избранник 19-летней дочери звезды. В сборнике будет преобладать тяжелое гитарное звучание, хотя ей нравятся и рок-баллады. Закировой интересно творчество Басты и Оксимирона.
Это случилось, когда артистка проживала в США. Звезда вела не совсем приличный способ жизни и однажды неожиданно для себя очнулась в больнице. Закирова увидела перед собой врача, объяснившего, что она около семи часов пребывала в беспамятстве и ее еле вытащили с «того света». В следующий раз, отметил медик, им не удастся ее спасти.
После этого случая певица пересмотрела жизненные принципы, побрила голову наголо. В интервью для телеканала «Дождь» артистка отметила, что в ее новый альбом войдут англоязычные песни, а над их текстами уже работает избранник 19-летней дочери звезды. В сборнике будет преобладать тяжелое гитарное звучание, хотя ей нравятся и рок-баллады. Закировой интересно творчество Басты и Оксимирона.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:46