Представители «ВКонтакте» опровергли информацию об утечке голосовых сообщений





Для того чтобы их прослушать, в поиск якобы необходимо ввести буквосочетание audiocomment.3g. Однако файлы такого формата в соцсети не применяются, уверили представители «ВКонтакте», добавив, что все голосовые сообщения онлайн-платформы надёжно защищены, и к ним имеют доступ исключительно те, кому они принадлежат.Как вариант – «утекли» именно аудиофайлы, загружавшиеся пользователями посредством сторонних приложений, пояснили в пресс-службе «ВКонтакте». Специалисты порекомендовали загружать на устройства только официальное программное обеспечение.