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Представители «ВКонтакте» опровергли информацию об утечке голосовых сообщений

Представители соцсети «ВКонтакте» опровергли информацию об утечке голосовых сообщений, распространяемую пользователями веб-портала «Двач». По словам вторых, аудиофайлы как минимум с марта находятся в разделе «Документы».
Представители «ВКонтакте» опровергли информацию об утечке голосовых сообщений

Для того чтобы их прослушать, в поиск якобы необходимо ввести буквосочетание audiocomment.3g. Однако файлы такого формата в соцсети не применяются, уверили представители «ВКонтакте», добавив, что все голосовые сообщения онлайн-платформы надёжно защищены, и к ним имеют доступ исключительно те, кому они принадлежат.

Как вариант – «утекли» именно аудиофайлы, загружавшиеся пользователями посредством сторонних приложений, пояснили в пресс-службе «ВКонтакте». Специалисты порекомендовали загружать на устройства только официальное программное обеспечение.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:00

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