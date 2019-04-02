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Назван напиток, который облегчает токсикоз во время беременности

Специалисты назвали напиток, который поможет облегчить токсикоз во время беременности. Им оказался, отвар шиповника с множеством полезных свойств.
Назван напиток, который облегчает токсикоз во время беременности

Как полезен шиповник для организма человека, известно уже давно. В его состав входят много важных веществ, а отвар поможет вылечить простуду, расстройства желудка, проблемы с почками, воспалительные процессы. Он нормализует артериальное давление, восстанавливает работу сосудов и мочеполовой системы.

Недавно специалисты решили выяснить, можно ли употреблять отвар из шиповника беременным женщинам. Результаты исследований показали, что данный напиток не несет вреда для будущей мамы и ребенка, а наоборот защищает от инфекций. Также ежедневное питье улучшит работу почек, укрепит сосуды, нормализует уровень холестерина в крови, очистит организм от токсинов и ускорит процессы регенерации тканей, чтобы предотвратить появление растяжек.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:00

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