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Ольга Сударкина дала Ксении Бородиной ровно сутки для извинений за оскробления

Ольга Сударкина в очередной раз напомнила, что не простила Ксении Бородиной оскорбления в свой адрес. Экс-участница "Дома-2" недавно вышла в прямой эфир в соцсети Instagram и сказала, что дает телеведущей сутки, чтобы она принесла свои извинения.
Ольга Сударкина дала Ксении Бородиной ровно сутки для извинений за оскробления

Во время одного из эфиров Ксения Бородина не только обидела Ольгу Сударкину, но и оскорбила ее, чего простить девушка не может. Неоднократно звезда реалити угрожала телеведущей полицией, а также судами. Недавно Сударкина вышла в прямой эфир, где предупредила, что будет ждать только сутки.

Если за это время Ксения Бородина не принесет Ольге Сударкиной свои извинения, заявлением в полицию все не обойдется. Экс-участница "Дома-2" намерена пойти в прокуратуру и улаживать отношения в суде.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:20

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