Ольга Сударкина дала Ксении Бородиной ровно сутки для извинений за оскробления
Ольга Сударкина в очередной раз напомнила, что не простила Ксении Бородиной оскорбления в свой адрес. Экс-участница "Дома-2" недавно вышла в прямой эфир в соцсети Instagram и сказала, что дает телеведущей сутки, чтобы она принесла свои извинения.
Во время одного из эфиров Ксения Бородина не только обидела Ольгу Сударкину, но и оскорбила ее, чего простить девушка не может. Неоднократно звезда реалити угрожала телеведущей полицией, а также судами. Недавно Сударкина вышла в прямой эфир, где предупредила, что будет ждать только сутки.
Если за это время Ксения Бородина не принесет Ольге Сударкиной свои извинения, заявлением в полицию все не обойдется. Экс-участница "Дома-2" намерена пойти в прокуратуру и улаживать отношения в суде.
Во время одного из эфиров Ксения Бородина не только обидела Ольгу Сударкину, но и оскорбила ее, чего простить девушка не может. Неоднократно звезда реалити угрожала телеведущей полицией, а также судами. Недавно Сударкина вышла в прямой эфир, где предупредила, что будет ждать только сутки.
Если за это время Ксения Бородина не принесет Ольге Сударкиной свои извинения, заявлением в полицию все не обойдется. Экс-участница "Дома-2" намерена пойти в прокуратуру и улаживать отношения в суде.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:20