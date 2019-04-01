Ольга Сударкина дала Ксении Бородиной ровно сутки для извинений за оскробления

Во время одного из эфиров Ксения Бородина не только обидела Ольгу Сударкину, но и оскорбила ее, чего простить девушка не может. Неоднократно звезда реалити угрожала телеведущей полицией, а также судами. Недавно Сударкина вышла в прямой эфир, где предупредила, что будет ждать только сутки.Если за это время Ксения Бородина не принесет Ольге Сударкиной свои извинения, заявлением в полицию все не обойдется. Экс-участница "Дома-2" намерена пойти в прокуратуру и улаживать отношения в суде.