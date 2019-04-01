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Анна Бузова похвасталась любовным видео с женихом

Анна Бузова раньше редко радовала фанатов видео со своим возлюбленным, однако после ссоры с сестрой в ее ленте ролики появляются намного чаще.
Анна Бузова похвасталась любовным видео с женихом

Анна Бузова на днях опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео со своим женихом. Поклонники тут же стали интересоваться у девушки, не делает ли она этого назло старшей сестре, ведь Ольга Бузова никак не может наладить свою личную жизнь.

Сейчас Анна Бузова руководит собственным салоном красоты, у нее есть успешный бизнес и любимый мужчина. Судя по последним роликам и снимкам, девушка абсолютно счастлива.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:14

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