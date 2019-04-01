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Мать Анастасии не благословила брак дочери с Юлианом

Исполнители Анастасия и Юлиан после тайного 20-летнего романа 30 марта поженились. Как выяснилось в студии «Прямого эфира» у Андрея Малахова, мать певицы не одобрила брак и отказалась благословлять дочь.
Мать Анастасии не благословила брак дочери с Юлианом

Анастасию позиция родительницы очень расстроила, и она старается обходить эту тему стороной. Юлиан считает тещу - режиссера Людмилу Салдадзе очень серьезным человеком. Артист уверен, родственница со временем изменит свое мнение о браке дочери и примет зятя в семью. Родителям Юлиана, наоборот, его супруга пришлась по душе. Отец артиста счастлив, что его 45-летний сын теперь «приобщится к семейной жизни». Близкие певца познакомились с Анастасией на его дне рождения. Мать Юлиана поразили трогательные слова гостьи о необходимости ценить родителей, ведь они всегда поддержат в трудную минуту. Она рада, что сын выбрал в жены именно эту женщину, и ее не смущают шесть предыдущих браков звезды.

Свадьбу влюбленные сыграли в роскошном ресторане с видом на Кремль. Юлиан и Анастасия не поскупились на организацию праздника, подготовив для гостей оригинальный декор зала, изысканные закуски, белый лимузин. На торжестве присутствовали кроме родственников жениха и невесты их коллеги из шоу-бизнеса.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:25

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