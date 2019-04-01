Джейн Сеймур едва не лишилась дома из-за лесных пожаров в Калифорнии

Съемки этого проекта проходили осенью прошлого года в Лондоне, в то время как в Калифорнии были сильные пожары. Джейн Сеймур очень переживала, что находится вдали от дома и не может контролировать ситуацию. Актриса едва сдерживала слезы во время съемок программы и пыталась не показывать коллегам, как ей тяжело. «Девушке Бонда» дали задание нарисовать автопортрет, но на картине она не улыбается, а наоборот, плачет. Знаменитость объяснила зрителям, что сдерживала в эфире свои эмоции, но автопортрет решила нарисовать таким, каким видела его именно в тот момент.Джейн Сеймур с ужасом думала, что в один момент может лишиться дома, но не могла бросить этот проект, так как съемки были в самом разгаре. Тогда в жилье актрисы находили ее сестры. Они присылали знаменитости видео, на которых были запечатлены невероятные пожары. Немного позже их эвакуировали, а судьба дома оставалась неизвестной, и с этим Сеймур ничего не могла поделать. Жилье спасло то, что оно было обработано пожарными гидрантами. Сосед и садовник актрисы остались там без спросу и спрятались в доме звезды. По их словам, огонь чудесным образом остановился перед жильем «девушки Бонда».