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Ольга Бузова рассказала, что создала мобильную сеть для "своих людей"

Ольга Бузова сегодня в своем аккаунте в Instagram призналась, что купила компанию "Билайн", чтобы переименовать ее и создать мобильную сеть для своих поклонников. Примечательно, что большинство фанатов восприняли новость, как первоапрельскую шутку.
Ольга Бузова рассказала, что создала мобильную сеть для "своих людей"

Пока не понятно, сделала ли Ольга Бузова заявление всерьез или же это была шутка, однако на своей странице в Instagram она уже разместила пост, в котором заверила, что ее бизнес дает хорошие результаты, а благодаря упорству поющей телеведущей удалось купить компанию одного из мобильных операторов, теперь она сможет руководить своей сотовой сетью.

Хейтеры тут же принялись упрекать Ольгу Бузову за такое развитие событий. Многие поинтересовались, зачем она купила еще одну компанию, ведь уже и так руководит сетью ресторанов. Нашлись и те, кто предположил, что после развода с Дмитрием Тарасовым Бузова хотела доказать ему свою успешность, однако не смогла вовремя остановиться.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:03

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