Медики сообщили, кому противопоказаны разгрузочные дни





Специалисты рассказали, что при заболеваниях поджелудочной железы, кишечника или печени голодать можно только после консультации врача и, при этом, пить воду, содержащую в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.Разгрузочные дни - это не только голодание, а и система питания, при которой в течение дня можно употреблять только один продукт, в частности кефир, бананы, яблоки или каши. В целях оздоровления или похудения рекомендуется делать это раз в одну-две недели. Однако специалисты отмечают, что такая диета может спровоцировать обострение хронических болезней.Помимо этого, однодневные ограничения в еде противопоказаны при беременности и в период кормления грудью, хотя иногда их могут советовать врачи.Разгрузочный день нужно составлять так, чтоб в рационе было более 1000 калорий и в планах не было важных встреч, которые могут заставить нервничать. Также следует отказаться от интенсивных занятий спортом и на треть увеличить потребление чистой воды.