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Медики сообщили, кому противопоказаны разгрузочные дни

Медики сообщили, кому из людей нельзя голодать. Как оказалось, разгрузочные дни имеют много противопоказаний.
Медики сообщили, кому противопоказаны разгрузочные дни

Специалисты рассказали, что при заболеваниях поджелудочной железы, кишечника или печени голодать можно только после консультации врача и, при этом, пить воду, содержащую в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

Разгрузочные дни - это не только голодание, а и система питания, при которой в течение дня можно употреблять только один продукт, в частности кефир, бананы, яблоки или каши. В целях оздоровления или похудения рекомендуется делать это раз в одну-две недели. Однако специалисты отмечают, что такая диета может спровоцировать обострение хронических болезней.

Помимо этого, однодневные ограничения в еде противопоказаны при беременности и в период кормления грудью, хотя иногда их могут советовать врачи.

Разгрузочный день нужно составлять так, чтоб в рационе было более 1000 калорий и в планах не было важных встреч, которые могут заставить нервничать. Также следует отказаться от интенсивных занятий спортом и на треть увеличить потребление чистой воды.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 02:00

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