Названы типичные симптомы колоректального рака





Симптомы, характерные для колоректального рака, следующие: болевые ощущения в животе, чередование запора и диареи, примеси крови и слизи в стуле, чувство неопорожнённости кишечника после похода в туалет. Часто человек игнорирует подобные проявления организма или же пытается избавиться от них самостоятельно, а потому обращается за медицинской помощью, когда онкология уже достигает последней степени.Учёные также отметили, что в зоне риска находятся граждане, родственники которых уже сталкивались с колоректальным раком. В данном случае им необходимо регулярно проходить скрининг.