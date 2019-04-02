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Названы типичные симптомы колоректального рака

Американскими медиками были названы типичные симптомы колоректального рака. Специалисты призвали граждан прислушиваться к своему организму и наладить своё питание, так как данное заболевание с каждым годом «молодеет», всё чаще поражая людей в возрасте до 50 лет.
Названы типичные симптомы колоректального рака

Симптомы, характерные для колоректального рака, следующие: болевые ощущения в животе, чередование запора и диареи, примеси крови и слизи в стуле, чувство неопорожнённости кишечника после похода в туалет. Часто человек игнорирует подобные проявления организма или же пытается избавиться от них самостоятельно, а потому обращается за медицинской помощью, когда онкология уже достигает последней степени.

Учёные также отметили, что в зоне риска находятся граждане, родственники которых уже сталкивались с колоректальным раком. В данном случае им необходимо регулярно проходить скрининг.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:00

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