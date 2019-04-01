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Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина спустя 6 месяцев после свадьбы развелась с мужем

Недавно экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина побывала на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». Артистка призналась всей стране, что через полгода после свадьбы развелась с мужем.
Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина спустя 6 месяцев после свадьбы развелась с мужем

На днях состоялась свадьба российских исполнителей Анастасии и Юлиана. На церемонии бракосочетания в качестве гостя присутствовала и Светлана Разина.

После свадьбы молодожены приехали на Шаболовку, чтобы пообщаться с телеведущим Андреем Малаховым. Другие гости, в том числе и певица популярной в 80-90-е годы группы «Мираж», стали участниками телепрограммы.

Во время эфира звезда высказала предположение о том, что ее позвали на свадьбу лишь для того, чтобы преподать урок, ведь она когда-то наговорила много лишнего паре.
Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина спустя 6 месяцев после свадьбы развелась с мужем

Затем Разина рассказала, что судьба уже наказала ее, ведь она недавно развелась с мужем, пробыв в браке лишь полгода.
Светлана поделилась воспоминаниями и отметила, что до брака у пары было все хорошо, но после свадьбы ситуация изменилась. Певица узнала неприятную правду о муже и решила разорвать с ним отношения.

Как выяснилось, артистка была для мужчины лишь развлечением, и женился он на ней по причине разрыва отношений с другой женщиной.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:34

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