Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина спустя 6 месяцев после свадьбы развелась с мужем





На днях состоялась свадьба российских исполнителей Анастасии и Юлиана. На церемонии бракосочетания в качестве гостя присутствовала и Светлана Разина.После свадьбы молодожены приехали на Шаболовку, чтобы пообщаться с телеведущим Андреем Малаховым. Другие гости, в том числе и певица популярной в 80-90-е годы группы «Мираж», стали участниками телепрограммы.Во время эфира звезда высказала предположение о том, что ее позвали на свадьбу лишь для того, чтобы преподать урок, ведь она когда-то наговорила много лишнего паре.Затем Разина рассказала, что судьба уже наказала ее, ведь она недавно развелась с мужем, пробыв в браке лишь полгода.Светлана поделилась воспоминаниями и отметила, что до брака у пары было все хорошо, но после свадьбы ситуация изменилась. Певица узнала неприятную правду о муже и решила разорвать с ним отношения.Как выяснилось, артистка была для мужчины лишь развлечением, и женился он на ней по причине разрыва отношений с другой женщиной.