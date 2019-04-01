АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Елена Беркова потратила два миллиона на пять платьев для предстоящей свадьбы

Экс-участница проекта "Дом-2" Елена Беркова на своей 34-м дне рождения объявила о предстоящей 6-ой свадьбе. Торжество влюбленные решили организовать на Бали или в Таиланде, для него звезда шьет на заказ сразу пять платьев общей стоимостью около 2 миллионов рублей.
Елена Беркова потратила два миллиона на пять платьев для предстоящей свадьбы

Избранником Елены Берковой стал миллиардер Александр Путинцев. Влюбленные счастливы и с радостью готовятся к предстоящей свадьбе, праздновать решили ее в одной из азиатских стран. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" призналась, что выбрала для себя подходящий наряд - первое платье сошьют для церемонии бракосочетания, второе - специально для ресторана, третье - для торжественных танцев, еще одно - для прогулки вдоль моря и последнее - для первой брачной ночи. Все наряды обойдутся в сумму около двух миллионов, подчеркнула Беркова.

Елена Беркова и Александр Путинцев уже спланировали и предстоящее торжество. По словам звезды реалити, обязательно будут лошади, цветы, файр-шоу и секс в открытом океане на яхте. Пригласят всех друзей, чтобы приехали как можно больше гостей, ведь не у всех получится. Хочет Беркова организовать и девичник - обязательно в столице, в лофте, и со стриптизом.

42-летний миллиардер Александр Путинцев давно живет за границей, недавно он приехал в Москву, где сделал избраннице предложение и она согласилась. По словам Елены Берковой, она нашла именно своего человека, ведь возлюбленный во всем ее поддерживает, они часто ходят по ресторанам, на светские мероприятия. Именно Путинцев заметил, что его невесте плохо, два дня он ухаживал за звездой, не отходя от ее кровати. Он уже нашел общий язык с родителями Берковой и ее сыном Женей.

19 марта Елена Беркова напугала поклонников сообщением о госпитализации. В течение двух дней врачи следили за состоянием звезды, все это время Путинцев находился рядом с возлюбленной, после чего ее отпустили домой. Теперь звезда реалити-шоу "Дом-2" намерена лучше следить за своим самочувствием.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники обсуждают Юлию Меньшову,
Анна Бузова похвасталась любовным видео
Беспилотник сможет помочь колесному
Ольга Бузова рассказала, что создала
Солист «Фактора-2» Илья Подстрелов
Иван Ургант разыграл поклонников «Игры
Елена Беркова потратила два миллиона на
Ведущий Сергей Дружко рассказал, что
Ученые указали на 5 основных сигналов
Звезда «Дом-2» Вова Гаути женился на
В Австралии представлена открытая
Полина Гагарина назвала именинника
УАЗ разработает доступный аналог Land
Лолита приняла на работу нового
«Монахини на бэк-вокале»: Панайотова
Евгений Петросян посоветовал
Genesis готовится представить свой
Регина Тодоренко и Влад Топалов спели в
СМИ: Мика Джаггера после отмены турне
В Москве заводчик держал собак
Названы причины игнорирования АвтоВАЗом
Качество сна способна повысить
«Солнечному» сыну Эвелины Бледанс
Анна Семенович в Бурятии прокатилась на
Дочь Дмитрия Маликова Стефания
Спустя 35 лет сбывается пророчество
Составлена пятерка самых бюджетных
Вера Алентова призналась, что Владимир
Анна Семенович для нового клипа
Учёные: Роботы с чувством юмора
Просмотреть все новости