Елена Беркова потратила два миллиона на пять платьев для предстоящей свадьбы





Избранником Елены Берковой стал миллиардер Александр Путинцев. Влюбленные счастливы и с радостью готовятся к предстоящей свадьбе, праздновать решили ее в одной из азиатских стран. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" призналась, что выбрала для себя подходящий наряд - первое платье сошьют для церемонии бракосочетания, второе - специально для ресторана, третье - для торжественных танцев, еще одно - для прогулки вдоль моря и последнее - для первой брачной ночи. Все наряды обойдутся в сумму около двух миллионов, подчеркнула Беркова.Елена Беркова и Александр Путинцев уже спланировали и предстоящее торжество. По словам звезды реалити, обязательно будут лошади, цветы, файр-шоу и секс в открытом океане на яхте. Пригласят всех друзей, чтобы приехали как можно больше гостей, ведь не у всех получится. Хочет Беркова организовать и девичник - обязательно в столице, в лофте, и со стриптизом.42-летний миллиардер Александр Путинцев давно живет за границей, недавно он приехал в Москву, где сделал избраннице предложение и она согласилась. По словам Елены Берковой, она нашла именно своего человека, ведь возлюбленный во всем ее поддерживает, они часто ходят по ресторанам, на светские мероприятия. Именно Путинцев заметил, что его невесте плохо, два дня он ухаживал за звездой, не отходя от ее кровати. Он уже нашел общий язык с родителями Берковой и ее сыном Женей.19 марта Елена Беркова напугала поклонников сообщением о госпитализации. В течение двух дней врачи следили за состоянием звезды, все это время Путинцев находился рядом с возлюбленной, после чего ее отпустили домой. Теперь звезда реалити-шоу "Дом-2" намерена лучше следить за своим самочувствием.