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Екатерина Варнава в честь дня рождения Сергея Лазарева запустила челлендж «Голая спина»

Екатерина Варнава пополнила число коллег из шоу-бизнеса, поздравивших Сергея Лазарева с 36-летием. Юмористка подготовила для именинника оригинальный презент, запустив в его день рождения челлендж «Голая спина».
Екатерина Варнава в честь дня рождения Сергея Лазарева запустила челлендж «Голая спина»

В Instagram-аккаунте Варнава обнародовала соответствующий снимок. Знаменитость отметила, что этой «скромной фотографией» она хочет выразить Лазареву «симпатию и огромную любовь», а также поздравить его с 36-летием.
Екатерина Варнава в честь дня рождения Сергея Лазарева запустила челлендж «Голая спина»

Телеведущая решила поддержать артиста после публикации им кадра с обнаженной спиной и сделала аналогичный снимок. На фото юмористка, как и ее коллега, сидит на кровати спиной к объективу камеры. Варнава заверила исполнителя, что вся Россия и лично она будут болеть за него на «Евровидении».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:53

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