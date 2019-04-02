Застрявшие в лифте грузины спели хором песню и прославились в Сети





На снятом ролике видно, как один из грузин первым начинает петь, а остальные дружно его поддерживают.Пассажиры лифта оказались довольно голосистыми. Их хоровое исполнение помогло всем забыть об ожидании мастеров.Мужчины сняли на видео свое живое выступление и выложили его в Сеть. Уже за пару дней оно собрало более 54 тысяч просмотров в Facebook.Пользователи пишут в комментариях, что именно такой оптимизм помогает справляться с любыми бытовыми проблемами.