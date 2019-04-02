Застрявшие в лифте грузины спели хором песню и прославились в Сети
В Сети набирает популярность видео, в котором пятеро жителей Грузии застряли в лифте. Внезапно один из мужчин предложил всем спеть, чтобы хоть как-то разрядить сложившуюся ситуацию.
На снятом ролике видно, как один из грузин первым начинает петь, а остальные дружно его поддерживают.
Пассажиры лифта оказались довольно голосистыми. Их хоровое исполнение помогло всем забыть об ожидании мастеров.
Мужчины сняли на видео свое живое выступление и выложили его в Сеть. Уже за пару дней оно собрало более 54 тысяч просмотров в Facebook.
Пользователи пишут в комментариях, что именно такой оптимизм помогает справляться с любыми бытовыми проблемами.
На снятом ролике видно, как один из грузин первым начинает петь, а остальные дружно его поддерживают.
Пассажиры лифта оказались довольно голосистыми. Их хоровое исполнение помогло всем забыть об ожидании мастеров.
Мужчины сняли на видео свое живое выступление и выложили его в Сеть. Уже за пару дней оно собрало более 54 тысяч просмотров в Facebook.
Пользователи пишут в комментариях, что именно такой оптимизм помогает справляться с любыми бытовыми проблемами.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 00:00