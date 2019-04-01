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Внучка Людмилы Гурченко с дочерью может остаться без жилплощади

В программу «Пусть говорят» недавно обратилась внучка Людмилы Гурченко, которая сообщила о том, что со своей 10-летней дочерью может остаться без жилплощади. Елена Королева опасается, что из-за наследства ее родной отец Александр Королев сделал ее жизнь «просто невыносимой».
Внучка Людмилы Гурченко с дочерью может остаться без жилплощади


Единственная наследница звезды кино рассказала, что ее мать - дочь Людмилы Гурченко, скончалась у нее на руках. Спустя сутки отец заявил, что не намерен делить имущество и попросил дочь с внучкой освободить жилплощадь. Елена Королева призналась во время съемок программы, что Александр Королев постоянно приводит в дом женщин, пытаясь устроить свою личную жизнь. Внучка легендарной актрисы уверена, что ей с ребенком небезопасно находится в этой квартире. Женщина опасается, что одна из его пассий может обворовать их или причинить физический вред.

Елена Королева неоднократно предлагала своему отцу продать недвижимость и поделить деньги, чтобы каждый смог купить себе отдельное жилье. Но Александр Королев категорически против этого варианта. Кроме этого, Людмила Гурченко оставила еще одни апартаменты, расположенные в центре столицы. Ее отец сдает жилье в аренду, а деньги забирает себе. При этом он владеет еще тремя квартирами.

Внучка Людмилы Гурченко с дочерью может остаться без жилплощади


Внучка Гурченко пыталась мирным путем урегулировать ситуацию, но отец не хочет ее слушать. Поэтому женщина обратилась в суд, чтобы поделить наследство. По словам адвоката Елены Королевой, ее доверительница и Александр Королев претендуют на сумму по 25 миллионов каждому. Также у отца есть предприятия, которые были организованы в момент брака. Адвокат заявила, что доля компаний также должна достаться внучке звезды.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:40

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