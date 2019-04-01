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Названы 7 процедур, которые нужно сделать после приобретения поддержанного авто

Автомобильные специалисты назвали 7 процедур, которые обязательно нужно сделать после приобретения поддержанной машины. Эти советы касаются каждого авто, даже если оно в хорошем состоянии.
Названы 7 процедур, которые нужно сделать после приобретения поддержанного авто

Первым делом при покупке б/у автомобиля, нужно сразу заменить моторное масло, ведь новый хозяин может не знать, когда прошлый владелец делал эту процедуру. Замена масел требуется каждые 15 тысяч километров, что продлит срок работы «сердца машины». Далее нужно проверить состояние газораспределительного механизма, который в разе прорыва потребует дорогой ремонт. Закрывает тройку списка замена всех фильтров. Также нужно поменять смазочно-охлаждающую жидкость, то есть антифриз.

Автоспециалисты советуют заменить и аккумулятор при покупке поддержанного автомобиля, если ему уже более пяти лет. Проблемы с подвеской заметны сразу, поэтому нужно провести полный осмотр ходовки. Последним стал осмотр тормозной системы, ведь может оказаться что колодки или диски изношены.



 
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Авто
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:00

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