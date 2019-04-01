Земфира отмечает 17-летие сборника «Четырнадцать недель тишины»

Данный сборник певицы стал третьим по счету. Земфира признавалась, как нелегко ей было довести звучание треков, входящих в пластинку, до совершенства. На это у музыканта и ее команды ушло много сил и времени. Скрупулезная работа над альбомом оказалась не напрасной – критики назвали его одним из лучших в карьере рок-исполнительницы.Сборник, выпущенный 17 лет назад, имел огромный успех, его отметили первой премией Муз-ТВ в номинации «Лучший альбом». В России раскупили более 1 млн дисков, а в Украине – 450 000 экземпляров.Земфира поделилась с поклонниками отрывком клипа на один из наиболее популярных треков сборника «Бесконечность». Фолловеры в комментариях вспомнили, как с нетерпением ждали выхода пластинки, а потом заслушивали ее «до дыр».