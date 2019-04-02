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Минюсту РФ предложили разрешить мужчинам «забирать» фамилии у бывших жён

Александру Коновалову, занимающему должность главы Минюста РФ, со стороны депутата ленинградского ЗакСобрания Владимира Петрова поступило предложение разрешить мужчинам «забирать» фамилии у бывших жён. Политик напомнил, что за минувший год в стране на 967 000 браков пришлось 63 % разводов.
Минюсту РФ предложили разрешить мужчинам «забирать» фамилии у бывших жён

Если предложение чиновника одобрят и примут соответствующие меры, то в таком случае женщина будет обязана носить после развода девичью фамилию, если того потребует её бывший супруг. Владимир Петров также подчеркнул: многие мужчины, проживающие в российском государстве, хотели бы отобрать свои фамилии у экс-жён, но не имеют на это право.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:00

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