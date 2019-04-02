Минюсту РФ предложили разрешить мужчинам «забирать» фамилии у бывших жён





Если предложение чиновника одобрят и примут соответствующие меры, то в таком случае женщина будет обязана носить после развода девичью фамилию, если того потребует её бывший супруг. Владимир Петров также подчеркнул: многие мужчины, проживающие в российском государстве, хотели бы отобрать свои фамилии у экс-жён, но не имеют на это право.