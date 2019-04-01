Солист «Фактора-2» Илья Подстрелов подвергся нападению из-за грубых слов о женщинах в песне





Фронмену «Фактора-2» рассекли лоб, а его коллеге разбили нос. Подстрелов отметил, они с приятелем отчаянно вступили в драку, поэтому незнакомцам тоже досталось. «Нас кое-как разняли», - добавил певец. Артист огорчен, что пострадал из-за своего творчества. Музыкант нелицеприятно выразился о людях, готовых из-за слов в песне, показавшимся им оскорбительными для женщин, убить человека.Агрессивные незнакомцы ужинали в ресторане, где выступала группа «Фактор-2». После потасовки один из избивавших Подстрелова мужчин обратился в травмпункт, чтобы снять побои и затем судиться с артистом.