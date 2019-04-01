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Солист «Фактора-2» Илья Подстрелов подвергся нападению из-за грубых слов о женщинах в песне

Илья Подстрелов рассказал подписчиками своего Instagram-аккаунта о неприятной истории, случившейся с ним и исполнителем JERRY после концерта. На музыкантов напали двое мужчин и избили их, якобы за грубые слова о женщинах в песне.
Солист «Фактора-2» Илья Подстрелов подвергся нападению из-за грубых слов о женщинах в песне

Фронмену «Фактора-2» рассекли лоб, а его коллеге разбили нос. Подстрелов отметил, они с приятелем отчаянно вступили в драку, поэтому незнакомцам тоже досталось. «Нас кое-как разняли», - добавил певец. Артист огорчен, что пострадал из-за своего творчества. Музыкант нелицеприятно выразился о людях, готовых из-за слов в песне, показавшимся им оскорбительными для женщин, убить человека.

Агрессивные незнакомцы ужинали в ресторане, где выступала группа «Фактор-2». После потасовки один из избивавших Подстрелова мужчин обратился в травмпункт, чтобы снять побои и затем судиться с артистом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:00

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