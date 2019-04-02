Учёные предложили лечить депрессию, боль и ожирение воздействием на один и тот же белок
Учёные из США предложили лечить ожирение, депрессию и хроническую боль, воздействуя на один и тот же белок. Речь идёт о FKBP51.
В науке он ещё известен под названием FK506-связывающий белок, для блокировки которого американские специалисты разработали высокоселективное соединение. Проводя научные опыты на грызунах, исследователи обнаружили, что у лабораторных животных снималась хроническая боль, нормализовался вес и улучшалось настроение.
Учёные отметили, что разработанное ими соединение можно успешно применять также для лечения алкоголизма и онкологии, в частности мозга.
В науке он ещё известен под названием FK506-связывающий белок, для блокировки которого американские специалисты разработали высокоселективное соединение. Проводя научные опыты на грызунах, исследователи обнаружили, что у лабораторных животных снималась хроническая боль, нормализовался вес и улучшалось настроение.
Учёные отметили, что разработанное ими соединение можно успешно применять также для лечения алкоголизма и онкологии, в частности мозга.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:00