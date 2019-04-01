Иван Ургант разыграл поклонников «Игры престолов», опубликовав снимок с Китом Харингтоном

Иван Ургант намекнул, что исполнитель роли Джона Сноу в легендарном сериале станет гостем его вечернего юмористического шоу. Свою публикацию шоумен сопроводил надписью: «Ну, наконец-то». Но фолловеры, зная веселый нрав своего кумира, не поверили этой информации. Тем более, сегодня в России празднуют День дурака, поэтому не удивительно, что ведущий предпринял попытку разыграть своих поклонников.Подписчики также поздравили Ивана Урганта с 1 апреля и пошутили, что «Дейенерис уже не та», а «Зима близко», намекая на сериал «Игра престолов». Поклонницы отметили, что хоть это и розыгрыш, но очень приятно смотреть на таких красивых и харизматичных мужчин.