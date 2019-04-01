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Беспилотник сможет помочь колесному роботу ориентироваться под землей

Американские ученые разработали систему из колесного робота и беспилотника для тоннелей, которые располагаются под землей. Дрон выполняет вспомогательную функцию, если автоматическое устройство не может двигаться дальше, сообщает тематическое интернет-издание TechCrunch.
Беспилотник сможет помочь колесному роботу ориентироваться под землей

На данный момент навигация по шахтам, кабельным коллекторам или другим тоннелям, которые располагаются под землей, очень затруднена. В таких сооружениях часто плохое освещение и нет доступа к внешним радиосигналам. В связи с этим DARPA в Штатах объявило конкурс на лучшее изобретение, которое поможет заполнить этот пробел в технологиях.

Группа инженеров из Университета Карнеги Меллон и Университета штата Орегон приняла участие в конкурсе. Они создали два аппарата, которые функционируют в паре. Помимо этого, в основе лежит базовая станция. Во время испытания по подземному сооружению робот на четырех колесах отсканировал окружающее пространство благодаря лидару и нескольким камерам. Картографирование и системы позиционирования работают самостоятельно, но пересылают данные на станцию базы. То есть оператор может наблюдать за работой в реальном времени, а также давать команды на перемещение. Робот время от времени сбрасывает мобильные повторители и создает из них канал, благодаря которому даже на большом расстоянии имеется связь со станцией базы.

Известно, что первый этап американского конкурса пройдет уже в конце лета этого года. Аппараты участников будут проезжать по сооружению под землей. После последнего тура, который состоится в августе 2021 года, победитель получит денежный приз размеров в 3 000 000 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:07

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