Ведущий Сергей Дружко рассказал, что его отец был болен раком

Славу Сергею Дружко принесли передачи о различных труднообъяснимых событиях и мистике. Но вскоре он оставил работу на телеканалах и вел собственное шоу в Сети. Но недавно телеведущий вернулся и стал работать над проектом «За гранью реального».По словам Сергея Дружко, он верит в то, что на Земле существуют необъяснимые паранормальные явления. Когда ему стало известно, что отец болен раком, ведущий нашел экстрасенса. После сеансов, которые проходили в квартире этого человека, его родственнику действительно становилось лучше. Экстрасенс окружал отца благоприятной атмосферой, которая очень располагала к себе.За свою карьеру ведущий пришел к выводам, что больше всего успеха добиваются в этой сфере целители, экстрасенсы и колдуны. То есть люди со сверхспособностями, которые занимаются вопросами самочувствия и здоровья человека.