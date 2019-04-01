Ведущий Сергей Дружко рассказал, что его отец был болен раком
После премьеры мистического шоу «За гранью реального» Сергей Дружко пообщался с журналистами и рассказал, что его отец был болен раком. Ведущий признался, что он верит в сверхспособности, которыми обладают экстрасенсы, поэтому обращался с отцом к такому человеку.
Славу Сергею Дружко принесли передачи о различных труднообъяснимых событиях и мистике. Но вскоре он оставил работу на телеканалах и вел собственное шоу в Сети. Но недавно телеведущий вернулся и стал работать над проектом «За гранью реального».
По словам Сергея Дружко, он верит в то, что на Земле существуют необъяснимые паранормальные явления. Когда ему стало известно, что отец болен раком, ведущий нашел экстрасенса. После сеансов, которые проходили в квартире этого человека, его родственнику действительно становилось лучше. Экстрасенс окружал отца благоприятной атмосферой, которая очень располагала к себе.
За свою карьеру ведущий пришел к выводам, что больше всего успеха добиваются в этой сфере целители, экстрасенсы и колдуны. То есть люди со сверхспособностями, которые занимаются вопросами самочувствия и здоровья человека.
Славу Сергею Дружко принесли передачи о различных труднообъяснимых событиях и мистике. Но вскоре он оставил работу на телеканалах и вел собственное шоу в Сети. Но недавно телеведущий вернулся и стал работать над проектом «За гранью реального».
По словам Сергея Дружко, он верит в то, что на Земле существуют необъяснимые паранормальные явления. Когда ему стало известно, что отец болен раком, ведущий нашел экстрасенса. После сеансов, которые проходили в квартире этого человека, его родственнику действительно становилось лучше. Экстрасенс окружал отца благоприятной атмосферой, которая очень располагала к себе.
За свою карьеру ведущий пришел к выводам, что больше всего успеха добиваются в этой сфере целители, экстрасенсы и колдуны. То есть люди со сверхспособностями, которые занимаются вопросами самочувствия и здоровья человека.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:46