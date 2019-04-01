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В Австралии представлена открытая версия минивэна Toyota HiAce

Японской автомобильной корпорацией Toyota представлена в Австралии открытая версия минивэна Toyota HiAce. Производитель заявил, что такого рода кабриолет с приставкой в названии PieAce появится в продаже уже с мая.
В Австралии представлена открытая версия минивэна Toyota HiAce

Тираж необычных автомоделей составит 2019 экземпляров. Доступные модификации – все: от двухместного грузопассажирского варианта с SLWB до микроавтобуса на 12 мест. При всём этом, в перечне опционального оснащения числится мини-кухня, месторасположением которой станет задняя часть автомобиля.

Больше подробностей об автоновинке, а также цены на неё австралийцы пообещали обнародовать через месяц. Исходя из того, что открытая версия минивэна Toyota HiAce была «представлена» 1 апреля, речь, вероятнее всего, идёт о розыгрыше.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:25

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