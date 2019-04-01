В Австралии представлена открытая версия минивэна Toyota HiAce





Тираж необычных автомоделей составит 2019 экземпляров. Доступные модификации – все: от двухместного грузопассажирского варианта с SLWB до микроавтобуса на 12 мест. При всём этом, в перечне опционального оснащения числится мини-кухня, месторасположением которой станет задняя часть автомобиля.Больше подробностей об автоновинке, а также цены на неё австралийцы пообещали обнародовать через месяц. Исходя из того, что открытая версия минивэна Toyota HiAce была «представлена» 1 апреля, речь, вероятнее всего, идёт о розыгрыше.