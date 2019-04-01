В Москве заводчик держал собак запертыми в машине
Актриса Ирина Малышева рассказала журналистам издания «360», что в Москве заводчик держал собак запертыми в машине, устроив «питомник на колесах». Она попыталась привлечь внимание прессы к судьбе спаниелей.
По словам актрисы, во дворе многоквартирного дома она заметила машину, на заднем сидении которого скулила собака. Это было пару дней назад. Животное сидело в автомобиле до вечера, поэтому Ирина Малышева не выдержала и вызвала полицейских. До хозяина машины достучаться так и не смогли, а утром оказалось, что собаки в авто нет.
Но немного позже во дворе появилось новое транспортное средство марки Opel. Вместе с сотрудниками канала и правоохранителями актриса выяснила, что в багажнике машины спрятаны двое щенков. Выяснилось, что мужчина, которому принадлежали эти автомобили, является заводчиком спаниелей. В таких условиях он содержал беременных собак и щенков.
По словам актрисы, во дворе многоквартирного дома она заметила машину, на заднем сидении которого скулила собака. Это было пару дней назад. Животное сидело в автомобиле до вечера, поэтому Ирина Малышева не выдержала и вызвала полицейских. До хозяина машины достучаться так и не смогли, а утром оказалось, что собаки в авто нет.
Но немного позже во дворе появилось новое транспортное средство марки Opel. Вместе с сотрудниками канала и правоохранителями актриса выяснила, что в багажнике машины спрятаны двое щенков. Выяснилось, что мужчина, которому принадлежали эти автомобили, является заводчиком спаниелей. В таких условиях он содержал беременных собак и щенков.
Происшествия
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:23