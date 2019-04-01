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Полина Гагарина назвала именинника Сергея Лазарева «артистом с большой буквы»

Полина Гагарина обратилась к Сергею Лазареву, празднующему 1 апреля 36-летие, через свой Instagram-аккаунт. Певица написала, что считает коллегу и друга «артистом с большой буквы».
Полина Гагарина назвала именинника Сергея Лазарева «артистом с большой буквы»

К поздравительному посту певица добавила их совместный с Лазаревым забавный снимок, где они оба кривляются. Гагарина отметила, подобных фотографий в хранилище ее телефона еще очень много. Артистка поздравила именинника лично еще ночью, а теперь ей захотелось публично назвать исполнителя «артистом с большой буквы», чтобы об этом все узнали.

Гагарина пожелала приятелю, с которым дружит со студенческих лет, всего хорошего и попросила передать привет своим сыну Никите и матери. К поздравлениям звезды присоединились ее поклонники. Многие порадовались за артистку, ведь редко кому из представителей шоу-бизнеса удается найти настоящего друга среди коллег.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:16

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