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Ученые указали на 5 основных сигналов организма при злоупотреблении солью

Российский специалист Амина Хабибова рассказала о 5 главных сигналах организма, которые указывают на злоупотребление солью. Именно они могут являться причиной постоянного ночного пробуждения.

Ученые указали на 5 основных сигналов организма при злоупотреблении солью

Суточная норма пищевого компонента составляет около 15 граммов на 1 человека. Превышение этой нормы способствует частому ночному посещению туалета для опорожнения мочевого пузыря. Такой вывод сделали японские ученые. Они установили, что именно 5 главных сигналов предостерегают человека об опасности для организма.

Первое место занимает желание пить очень много воды. Далее следует смена вкуса приготовленной еды.

Появление отечности вечером также говорит о том, что стоит уменьшит дозу потребления белого продукта.

Стоит быть осторожным и при сильной боли в мышцах.

И последним, но не менее важным сигналом является необоснованная нервозность. Соль плохо сказывается на нервной системе. Очень важно прислушиваться к своему организму, чтобы предотвратить усугубление ситуации.

Российские ученые установили, что в 15 граммах суточной нормы продукта также входит хлористый натрий, который содержат в своем составе рыба, мясо, овощи, творог и крупы.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:36

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