Ученые указали на 5 основных сигналов организма при злоупотреблении солью





Суточная норма пищевого компонента составляет около 15 граммов на 1 человека. Превышение этой нормы способствует частому ночному посещению туалета для опорожнения мочевого пузыря. Такой вывод сделали японские ученые. Они установили, что именно 5 главных сигналов предостерегают человека об опасности для организма.Первое место занимает желание пить очень много воды. Далее следует смена вкуса приготовленной еды.Появление отечности вечером также говорит о том, что стоит уменьшит дозу потребления белого продукта.Стоит быть осторожным и при сильной боли в мышцах.И последним, но не менее важным сигналом является необоснованная нервозность. Соль плохо сказывается на нервной системе. Очень важно прислушиваться к своему организму, чтобы предотвратить усугубление ситуации.Российские ученые установили, что в 15 граммах суточной нормы продукта также входит хлористый натрий, который содержат в своем составе рыба, мясо, овощи, творог и крупы.