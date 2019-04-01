Лолита приняла на работу нового концертного директора из команды Юлии Началовой

По словам Лолиты, новый директор уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей. Певица отметила, что «всегда будет поклонницей Юлии Началовой», а Владимир добавил: «Всю жизнь». Вскоре состоится грандиозное шоу певицы, поэтому она и члены команды активно готовятся к этому событию.После трагической смерти Юлии Началовой несколько профессионалов остались без работы. Ситуацию с того момента, как артистка попала в больницу, комментировала ее PR-директор Анна Исаева. Но пока она не рассказала прессе, где теперь планирует работать.Юлия Началова скончалась от сильного абсцесса. Несмотря на то, что артистку госпитализировали и пытались спасти, ее сердце не выдержало. На прощание с исполнительницей, которую похоронили на столичном Троекуровском кладбище, пришли звезды спорта и шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники певицы.