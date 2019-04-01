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Лолита приняла на работу нового концертного директора из команды Юлии Началовой

В микроблоге Instagram известная певица Лолита рассказала своим поклонникам о том, что приняла на работу нового концертного директора по имени Владимир, который раньше был в команде умершей Юлии Началовой. Артистка не прокомментировала, почему она перестала сотрудничать с Эдуардом Хруцким.
Лолита приняла на работу нового концертного директора из команды Юлии Началовой


По словам Лолиты, новый директор уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей. Певица отметила, что «всегда будет поклонницей Юлии Началовой», а Владимир добавил: «Всю жизнь». Вскоре состоится грандиозное шоу певицы, поэтому она и члены команды активно готовятся к этому событию.

После трагической смерти Юлии Началовой несколько профессионалов остались без работы. Ситуацию с того момента, как артистка попала в больницу, комментировала ее PR-директор Анна Исаева. Но пока она не рассказала прессе, где теперь планирует работать.

Юлия Началова скончалась от сильного абсцесса. Несмотря на то, что артистку госпитализировали и пытались спасти, ее сердце не выдержало. На прощание с исполнительницей, которую похоронили на столичном Троекуровском кладбище, пришли звезды спорта и шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники певицы.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:00

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