УАЗ разработает доступный аналог Land Cruiser Prado в 2020 году
Ульяновский автозавод (УАЗ) планирует заняться разработкой доступного аналога Land Cruiser Prado в 2020 году. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы Sollers Вадима Швецова.
В одном из своих последних интервью глава российской автомобилестроительной компании Sollers Вадим Швецов рассказал работникам СМИ, что УАЗ планирует выпуск «русского Прадо». Одна из целей производителя - сделать стоимость данной модели доступной. Предположительно, она составит 1 500 000 рублей.
Аналог Land Cruiser Prado получит полный привод, четырехрядный мотор и новую единую платформу для всего семейства. Не исключено, что этот внедорожник может попасть на мировой рынок уже в следующем году в рамках обновления модельного ряда.
В одном из своих последних интервью глава российской автомобилестроительной компании Sollers Вадим Швецов рассказал работникам СМИ, что УАЗ планирует выпуск «русского Прадо». Одна из целей производителя - сделать стоимость данной модели доступной. Предположительно, она составит 1 500 000 рублей.
Аналог Land Cruiser Prado получит полный привод, четырехрядный мотор и новую единую платформу для всего семейства. Не исключено, что этот внедорожник может попасть на мировой рынок уже в следующем году в рамках обновления модельного ряда.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:07