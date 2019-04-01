УАЗ разработает доступный аналог Land Cruiser Prado в 2020 году





В одном из своих последних интервью глава российской автомобилестроительной компании Sollers Вадим Швецов рассказал работникам СМИ, что УАЗ планирует выпуск «русского Прадо». Одна из целей производителя - сделать стоимость данной модели доступной. Предположительно, она составит 1 500 000 рублей.Аналог Land Cruiser Prado получит полный привод, четырехрядный мотор и новую единую платформу для всего семейства. Не исключено, что этот внедорожник может попасть на мировой рынок уже в следующем году в рамках обновления модельного ряда.