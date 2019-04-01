«Монахини на бэк-вокале»: Панайотова разыграли новостью о поездке на «Евровидение» от Ватикана

В публикации журналисты упомянули, что папа Римский Франциск подтвердил факт участия Панайотова в музыкальном конкурсе от Ватикана. Отмечалось, что в номере вместе с исполнителем выступят пять монахинь из церкви Святой Марты. Знаменитость с юмором отреагировал на такой розыгрыш, обнародовав скриншот «анонса», а подписчики отметили, честнее будет, если на роль бэк-вокалисток пригласят «Бурановских бабушек».Общественность предположила, что идея розыгрыша, связанного с «Евровидением», возникла из-за недавних возмущений Панайотова по поводу делегирования на конкурс Сергея Лазарева, а не его. Артист хотел сам представлять Россию на фестивале, и заявил- приложит все усилия, чтобы отправиться на фестиваль в 2020-м.