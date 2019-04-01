Евгений Петросян посоветовал поклонникам, как вести себя в День дурака
В своем микроблоге Instagram известный юморист Евгений Петросян посоветовал поклонникам, как вести себя в День дурака. Сатирик считает, что «нужно смотреть в оба», чтобы не быть обманутым 1 апреля.
Кроме этого, Евгений Петросян призвал фолловеров не «опускаться до примитивных розыгрышей». По мнению юмориста, лучше придумать приятный сюрприз для своих близких, тем самым призвав их к веселью. Ведущему легендарной «Смехопанорамы» не хотелось бы, чтобы 1 апреля считали в России Днем дурака. Также он спросил у своих подписчиков, знают ли они историю названия этого праздника. Евгений Ваганович пообещал, что прочитает все комментарии с возможными ответами поклонников, а потом напишет свой настоящий ответ.
Последний год стал сложным для Евгения Петросяна, так как в конце 2018 года он официально развелся со своей женой Еленой Степаненко. Но бывшие коллеги и возлюбленные «не пришли к общему знаменателю», поэтому им предстоит длительный раздел совместно нажитого имущества. По словам Сергея Жорина, который является адвокатом юмориста, экс-супруга сатирика «не хочет договариваться», поэтому судебное дело может затянуться на несколько лет.
Кроме этого, Евгений Петросян призвал фолловеров не «опускаться до примитивных розыгрышей». По мнению юмориста, лучше придумать приятный сюрприз для своих близких, тем самым призвав их к веселью. Ведущему легендарной «Смехопанорамы» не хотелось бы, чтобы 1 апреля считали в России Днем дурака. Также он спросил у своих подписчиков, знают ли они историю названия этого праздника. Евгений Ваганович пообещал, что прочитает все комментарии с возможными ответами поклонников, а потом напишет свой настоящий ответ.
Последний год стал сложным для Евгения Петросяна, так как в конце 2018 года он официально развелся со своей женой Еленой Степаненко. Но бывшие коллеги и возлюбленные «не пришли к общему знаменателю», поэтому им предстоит длительный раздел совместно нажитого имущества. По словам Сергея Жорина, который является адвокатом юмориста, экс-супруга сатирика «не хочет договариваться», поэтому судебное дело может затянуться на несколько лет.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:46