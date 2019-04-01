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Евгений Петросян посоветовал поклонникам, как вести себя в День дурака

В своем микроблоге Instagram известный юморист Евгений Петросян посоветовал поклонникам, как вести себя в День дурака. Сатирик считает, что «нужно смотреть в оба», чтобы не быть обманутым 1 апреля.
Евгений Петросян посоветовал поклонникам, как вести себя в День дурака

Кроме этого, Евгений Петросян призвал фолловеров не «опускаться до примитивных розыгрышей». По мнению юмориста, лучше придумать приятный сюрприз для своих близких, тем самым призвав их к веселью. Ведущему легендарной «Смехопанорамы» не хотелось бы, чтобы 1 апреля считали в России Днем дурака. Также он спросил у своих подписчиков, знают ли они историю названия этого праздника. Евгений Ваганович пообещал, что прочитает все комментарии с возможными ответами поклонников, а потом напишет свой настоящий ответ.

Последний год стал сложным для Евгения Петросяна, так как в конце 2018 года он официально развелся со своей женой Еленой Степаненко. Но бывшие коллеги и возлюбленные «не пришли к общему знаменателю», поэтому им предстоит длительный раздел совместно нажитого имущества. По словам Сергея Жорина, который является адвокатом юмориста, экс-супруга сатирика «не хочет договариваться», поэтому судебное дело может затянуться на несколько лет.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:46

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