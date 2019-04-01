СМИ: Мика Джаггера после отмены турне по состоянию здоровья заметили гуляющим по пляжу
В СМИ появилась информация о том, что 75-летнего Мика Джаггера после отмены турне по Канаде и США по состоянию здоровья заметили гуляющим с семьей по пляжу. Врачи настояли на том, чтобы фронтмен группы Rolling Stones перенес свои концерты.
Начало турне Мика Джаггера было запланировано на конец апреля, но медики запретили артисту такие нагрузки. Согласно некоторым сведениям, для восстановления рок-музыканту понадобится около трех месяцев. Но лидер Rolling Stones считает, что справится за шесть недель и уже дал распоряжение своей команде вновь начать подготовку к турне. По оценкам экспертов, поклонники выкупили билеты на концерты рок-группы сумму на сумму свыше 260 миллионов долларов.
На следующий день после того, как было объявлено об отмене турне по США, Мика Джаггера и его 32-летнюю возлюбленную Мелани Хэмрик видели в Майами на пляже. Пару сопровождала подруга Мика и их двухлетний сын Деверо. Рок-музыкант выглядел счастливым и наслаждался чистым воздухом. Ранее в своем микроблоге Instagram он написал, что очень «опустошен» из-за переноса концертов и огорчен, что подводит своих поклонников.
Начало турне Мика Джаггера было запланировано на конец апреля, но медики запретили артисту такие нагрузки. Согласно некоторым сведениям, для восстановления рок-музыканту понадобится около трех месяцев. Но лидер Rolling Stones считает, что справится за шесть недель и уже дал распоряжение своей команде вновь начать подготовку к турне. По оценкам экспертов, поклонники выкупили билеты на концерты рок-группы сумму на сумму свыше 260 миллионов долларов.
На следующий день после того, как было объявлено об отмене турне по США, Мика Джаггера и его 32-летнюю возлюбленную Мелани Хэмрик видели в Майами на пляже. Пару сопровождала подруга Мика и их двухлетний сын Деверо. Рок-музыкант выглядел счастливым и наслаждался чистым воздухом. Ранее в своем микроблоге Instagram он написал, что очень «опустошен» из-за переноса концертов и огорчен, что подводит своих поклонников.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:24