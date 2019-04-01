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Genesis готовится представить свой новый электрический концепт

Марка автомобилей премиум класса Genesis готовится представить свой новый электрический концепт. Пресс-служба южнокорейской компании сообщила, что демонстрация состоится в этом месяце на автосалоне в Нью-Йорке.
Genesis готовится представить свой новый электрический концепт

Автомобильный бренд Genesis, который принадлежит компании Hyundai, заявил о премьере нового электрического концепта в апреле этого года. Ранее люкс-бренд представил вниманию электрокар Essentia, который считается самым дорогим в южнокорейской марке. В 2018 году он стал одним из лучших на автосалоне в Нью-Йорке благодаря привлекательному дизайну и высоким динамическим показателям.

В одном из последних интервью глава дизайнерского отдела компании Hyundai сообщил сотрудникам СМИ о том, что в апреле будет представлен электрический автомобиль мечты от Genesis. Однако, какая модель будет продемонстрирована, он так и не рассказал.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:38

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