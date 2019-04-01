Genesis готовится представить свой новый электрический концепт





Автомобильный бренд Genesis, который принадлежит компании Hyundai, заявил о премьере нового электрического концепта в апреле этого года. Ранее люкс-бренд представил вниманию электрокар Essentia, который считается самым дорогим в южнокорейской марке. В 2018 году он стал одним из лучших на автосалоне в Нью-Йорке благодаря привлекательному дизайну и высоким динамическим показателям.В одном из последних интервью глава дизайнерского отдела компании Hyundai сообщил сотрудникам СМИ о том, что в апреле будет представлен электрический автомобиль мечты от Genesis. Однако, какая модель будет продемонстрирована, он так и не рассказал.