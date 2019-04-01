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Названы причины игнорирования АвтоВАЗом использования гидромеханических «автоматов»

Специалистами были озвучены причины игнорирования АвтоВАЗом широкого использования в моделях LADA гидромеханических «автоматов», предпочитая им роботизированные агрегаты. И это несмотря на то, что ещё со времён СССР известны примеры успешного оснащения транспортных средств автоматическими коробками переключения передач – от автобусов ЛиАЗ-677 до легковых ГАЗ.
Названы причины игнорирования АвтоВАЗом использования гидромеханических «автоматов»

В единичных случаях сегодня возможно встретить 4-диапазонные «автоматы» японского производства от компании Jatco, которые устанавливались на Granta, и родственные автомодели Datsun. Как утверждают исследователи, «массово» АвтоВАЗ не использует АКПП на выпускаемых машинах не только из-за отсутствия конвейера агрегатов трансмиссии. Имеются и другие причины, среди них:

– неимение собственной модели АКПП, в то время как штучные конструкции, которые были разработаны ранее, не годятся для массового производства, а потому приходится лишь импортировать доступные варианты;

– повышение стоимости на серийную автомодель, в связи с чем необходимо закупать готовые изделия, ведь если машины АвтоВАЗа прибавят в цене хотя бы на 10 или 15 %, то не смогут конкурировать с автомобилями того же класса;
Названы причины игнорирования АвтоВАЗом использования гидромеханических «автоматов»

– учёт мнения потребителей, то есть потенциальные владельцы машин LADA – это водители, которые привыкли к «механике»;

– качество дорог, то есть собственники моделей LADA во время выбора принимают во внимание немалый клиренс своих авто и легко прибегают к выезду из грязи путём раскачки и буксировки, а если на машине будет установлена АКПП, то подобные действия совершать станет невозможно;

– сервисное обслуживание, которое в случае с оснащением транспортного средства «роботом» обходится дешевле.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:16

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