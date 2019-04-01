Названы причины игнорирования АвтоВАЗом использования гидромеханических «автоматов»





В единичных случаях сегодня возможно встретить 4-диапазонные «автоматы» японского производства от компании Jatco, которые устанавливались на Granta, и родственные автомодели Datsun. Как утверждают исследователи, «массово» АвтоВАЗ не использует АКПП на выпускаемых машинах не только из-за отсутствия конвейера агрегатов трансмиссии. Имеются и другие причины, среди них:– неимение собственной модели АКПП, в то время как штучные конструкции, которые были разработаны ранее, не годятся для массового производства, а потому приходится лишь импортировать доступные варианты;– повышение стоимости на серийную автомодель, в связи с чем необходимо закупать готовые изделия, ведь если машины АвтоВАЗа прибавят в цене хотя бы на 10 или 15 %, то не смогут конкурировать с автомобилями того же класса;– учёт мнения потребителей, то есть потенциальные владельцы машин LADA – это водители, которые привыкли к «механике»;– качество дорог, то есть собственники моделей LADA во время выбора принимают во внимание немалый клиренс своих авто и легко прибегают к выезду из грязи путём раскачки и буксировки, а если на машине будет установлена АКПП, то подобные действия совершать станет невозможно;– сервисное обслуживание, которое в случае с оснащением транспортного средства «роботом» обходится дешевле.