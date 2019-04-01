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Качество сна способна повысить уникальная пижама

Американские ученые из Массачусетского университета изобрели новую пижаму, которая обладает уникальными свойствами. Она помогает улучшить качество сна и способствует профилактике сердечных заболеваний.
Качество сна способна повысить уникальная пижама

На сегодняшний день примерно от 3% до 40% людей страдают бессонницей не подозревая о том, что она может стать причиной разных заболеваний.

Расстройство сна связано с наличием в организме человека психических расстройств. Более того, недавно специалисты обнаружили генетическую связь между бессонницей и БДР (Большим Депрессивным Расстройством).

Раньше диагностика заболевания осуществлялась только в специальных лабораториях при помощи полисомнографии.

Сегодня ученые Массачусетса с руководителем Тришь Эндрю изобрели особенную пижаму, которая не только приятна для тела. В ее ткань вшиты 5 полимерных панелей с установленными сенсорами, которые считывают необходимые показатели. Далее они передаются с помощью Bluetooth.

По словам ученых, новая технология помогла им создать пижаму, которая будет устойчивой к стирке и другим воздействиям, тем самым не нарушая ее вес и комфорт.

Разработчики протестировали новинку на нескольких добровольцах и теперь оформляют патент. Пижама поступит в продажу в течение двух лет и будет стоить около 150 долларов.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:07

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