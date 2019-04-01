Качество сна способна повысить уникальная пижама





На сегодняшний день примерно от 3% до 40% людей страдают бессонницей не подозревая о том, что она может стать причиной разных заболеваний.Расстройство сна связано с наличием в организме человека психических расстройств. Более того, недавно специалисты обнаружили генетическую связь между бессонницей и БДР (Большим Депрессивным Расстройством).Раньше диагностика заболевания осуществлялась только в специальных лабораториях при помощи полисомнографии.Сегодня ученые Массачусетса с руководителем Тришь Эндрю изобрели особенную пижаму, которая не только приятна для тела. В ее ткань вшиты 5 полимерных панелей с установленными сенсорами, которые считывают необходимые показатели. Далее они передаются с помощью Bluetooth.По словам ученых, новая технология помогла им создать пижаму, которая будет устойчивой к стирке и другим воздействиям, тем самым не нарушая ее вес и комфорт.Разработчики протестировали новинку на нескольких добровольцах и теперь оформляют патент. Пижама поступит в продажу в течение двух лет и будет стоить около 150 долларов.