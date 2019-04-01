АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

«Солнечному» сыну Эвелины Бледанс Семену сегодня исполнилось 7 лет

Сегодня, 1 апреля, «солнечному» сыну актрисы Эвелины Бледанс Семену исполнилось 7 лет. Знаменитость поделилась снимком с именинником в своем микроблоге Instagram.
«Солнечному» сыну Эвелины Бледанс Семену сегодня исполнилось 7 лет


Поклонники поздравили мальчика, который страдает от синдрома Дауна, с днем рождения, и пожелали ему крепкого здоровья. Фолловеры оценили совместное фото Эвелины Бледанс и маленького Семена. По словам актрисы, отмечать они собираются «широко», так как это первый «большой праздник» для ее «солнечного» ребенка.

Семена ведущая «Человека-невидимки» родила от любимого мужчины Александра Семина, но в 2017 году пара распалась. Актриса неоднократно подчеркивала, что после расставания отец Семена повел себя как настоящий мужчина. Он обеспечил будущее ребенка и часто видится с 7-летним мальчиком. Также у Эвелины Бледанс есть старший сын Николай. 24-летний парень живет в Израиле, как и его отец.

По словам артистки, она активно занимается развитием своего «солнечного сына». Когда актриса видит результаты, она понимает, что они стоят всех потраченных ею усилий. Эвелина Бледанс консультируется с самыми лучшими специалистами и делает все, чтобы Семен был полноценным членом общества. Звезда не прячет своего 7-летнего сына, а наоборот, часто выходит с ним на светские мероприятия, посещает выставки, бассейн и детские праздники.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Genesis готовится представить свой
Регина Тодоренко и Влад Топалов спели в
СМИ: Мика Джаггера после отмены турне
В Москве заводчик держал собак
Названы причины игнорирования АвтоВАЗом
Качество сна способна повысить
«Солнечному» сыну Эвелины Бледанс
Анна Семенович в Бурятии прокатилась на
Дочь Дмитрия Маликова Стефания
Спустя 35 лет сбывается пророчество
Составлена пятерка самых бюджетных
Вера Алентова призналась, что Владимир
Анна Семенович для нового клипа
Учёные: Роботы с чувством юмора
СМИ: Что изменится в жизни жителей
Ученые создали новый клей после
На «Автоторе» продемонстрировали новый
«Больше не Гном Гномыч»: Яна Рудковская
«Вместо глазных капель»: Медики
Владимир Познер не надеялся дожить до
Ольга Зуева удивила поклонников кольцом
Звезда «Дом-2» Виктория Боня
Samsung Group выпустила Gear S3
Катастрофическое снижение мужских
Станислав Садальский вспомнил о
Ляйсан Утяшева в Израиле сбросила
«Вопросы к организаторам»: PR-менеджер
В Facebook станет доступна новая опция
Названы 7 главных страхов при
Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила,
Просмотреть все новости