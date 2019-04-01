«Солнечному» сыну Эвелины Бледанс Семену сегодня исполнилось 7 лет

Поклонники поздравили мальчика, который страдает от синдрома Дауна, с днем рождения, и пожелали ему крепкого здоровья. Фолловеры оценили совместное фото Эвелины Бледанс и маленького Семена. По словам актрисы, отмечать они собираются «широко», так как это первый «большой праздник» для ее «солнечного» ребенка.Семена ведущая «Человека-невидимки» родила от любимого мужчины Александра Семина, но в 2017 году пара распалась. Актриса неоднократно подчеркивала, что после расставания отец Семена повел себя как настоящий мужчина. Он обеспечил будущее ребенка и часто видится с 7-летним мальчиком. Также у Эвелины Бледанс есть старший сын Николай. 24-летний парень живет в Израиле, как и его отец.По словам артистки, она активно занимается развитием своего «солнечного сына». Когда актриса видит результаты, она понимает, что они стоят всех потраченных ею усилий. Эвелина Бледанс консультируется с самыми лучшими специалистами и делает все, чтобы Семен был полноценным членом общества. Звезда не прячет своего 7-летнего сына, а наоборот, часто выходит с ним на светские мероприятия, посещает выставки, бассейн и детские праздники.